Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi sınırda enselendi

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK mensubu İ.İ'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri S.Y. ve Z.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.Y. ve Z.E. tutuklandı.