İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6966
  • EURO
    11,2417
  • ALTIN
    553.829
  • BIST100
    1530.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Güncel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin dün İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheliden eski savcı ve komiser tutuklandı.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:45
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen 4 şüpheliden eski savcı M.K. ve komiser D.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin dün İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.