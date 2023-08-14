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  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK üyesi 7 kişi yakalandı
Güncel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK üyesi 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Yunanistan ve Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.' denildi

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK üyesi 7 kişi yakalandı
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Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hatlarında yasa dışı geçişlere karşı mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalananlardan 5'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

  • hudut kartalları
  • yasa dışı geçiş
  • sınırlarımız

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