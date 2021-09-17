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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan eski emniyet amiri, eski hakim ve eski gümrük memurunun da aralarında yer aldığı 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA17 Eylül 2021 Cuma 14:32 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:32
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül'de, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan bazı kişilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Urla'ya bağlı Yağcılar Mahallesi sahilinde konuşlanan ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile yargılamaları süren eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D ve öğretmen Ş.D'yi yakaladı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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