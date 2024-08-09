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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

DHA9 Ağustos 2024 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, dün güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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