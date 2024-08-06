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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

DHA6 Ağustos 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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