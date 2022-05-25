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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelilerinden 14'ü tutuklandı.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, K.Y, D.Ö, M.K, Ü.T, K.T, E.N, O.K, S.B, Ö.H, H.S, S.H, B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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