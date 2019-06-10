Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kurdu köyü yakınları 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan C.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
C.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.