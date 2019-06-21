Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre hudut askeri, Paşaköy köyü yakınları askeri yasak bölgesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan S.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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