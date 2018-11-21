Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de yer aldığı FETÖ şüphelileri A.Ş, S.T, C.T ve D.K ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.