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Güncel

Yunanistan'da bulunan cesedin Aydın'da kaybolan iş insanına ait olduğu belirlendi

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan erkek cesedinin, Aydın'ın Didim ilçesinde 13 Aralık'ta tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Yunanistan'da bulunan cesedin Aydın'da kaybolan iş insanına ait olduğu belirlendi
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Ailenin avukatı Harun Ümit Eren, yaptığı yazılı açıklamada 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bulunan erkek cesedinin Yasin Cinkaya'ya ait olabileceğinin değerlendirildiğini, kardeşi Yavuz Cinkaya'dan alınan DNA örneğinin İzmir Adli Tıp Kurumunda incelendiğini belirtti.

Bu süreçte Yavuz Cinkaya'nın Yunanistan'a giderek cesedi teşhis ettiğini bildiren Eren, çıkan DNA test sonuçlarının da cesedin Yasin Cinkaya'ya ait olduğunu kesinleştirdiğini aktardı.

Eren, Yasin Cinkaya'nın cenazesinin 17 Ocak'ta Denizli'de kılınacak namazın ardından toprağa verileceğini bildirdi.

- Olay

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuş, kendisine ulaşılamayan Cinkaya'yı arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi Interpol'e aktarılmış, kardeşi Yavuz Cinkaya cesedin teşhisi için Sisam'a gitmişti.

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