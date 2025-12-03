İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4383
  • EURO
    49,5721
  • ALTIN
    5757.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'da çiftçilerden dev protesto: Yük taşımacılığı etkilendi
Güncel

Yunanistan'da çiftçilerden dev protesto: Yük taşımacılığı etkilendi

Yunanistan'da çiftçilerin düzenlediği protesto nedeniyle Türkiye'den çıkış yapılan İpsala Sınır Kapısı'ndan tır geçişleri gerçekleştirilemiyor.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Yunanistan'da çiftçilerden dev protesto: Yük taşımacılığı etkilendi
ABONE OL

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen tır şoförleri, Yunanistan'ın Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı'nın çiftçi eylemleri nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatılması sebebiyle Türkiye'den çıkış yapamıyor.

Tır parkı ve sınır kapısı bölgesinde bekleyişini sürdüren şoförler mağdur olduklarını belirtiyor.

Tır şoförü Gökhan Özsan, yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini söyledi.

Yunanistan'daki eylemin kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Özsan, "Yunan traktörleri yolları kapatmış. Sınır kapısı kapanmış. İtalya'ya yük taşıyorum. Yolculuk daha başında zorlu başladı. Normal şartlarda varmış olurdum ancak hala Türkiye'deyim." dedi.

Bir başka şoför Hakan Akyürek de protesto nedeniyle geçişlerin sağlanamadığını ifade etti.

İşlerinin aksadığını belirten Akyürek, "Çiftçi eylemleri nedeniyle 1 gündür sınırda bekliyoruz. Ne kadar süreceği bilinmiyor. Biz burada daha iyi şartlarda bekliyoruz ancak karşıda yol kenarında bekleyen arkadaşlarımız var. Hava soğuk, yakıtları bitmek üzere, şartlar kötü." diye konuştu.

Tır şoförü Mustafa Esen de bekleyişlerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sınır kapısından otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin veriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.