Yunanistan'da erken seçime gidilmesi

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası erken seçime gidileceğini bildiren Çipras, Başbakanlık binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çipras, ülkesinin krizden Yunan halkının fedakarlıklarıyla çıktığına işaret ederek, yeniden kriz dönemlerine dönme tehlikesi altında bulunduklarını savundu.

Bunun için Yunan halkının erken seçimlerde kritik bir karar vereceğini vurgulayan Çipras, "Avrupa seçimlerinin sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve Brüksel'deki bazı aşırılıkçı çevrelerin sosyal planlarımızı bozmak için iştahını kabarttı." ifadelerini kullandı.

Çipras liderliğindeki hükümet seçim öncesinde emekli maaşlarına ilişkin ve vergi indirimlerini içeren "sosyal yardım" paketi açıklamıştı.

AB Komisyonu tarafından Yunanistan'ın ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, kurtarma paketi programının sonlanmasının ardından reformlarda yavaşlama olduğuna işaret edilerek, yeni düzenlemelerin mali disiplin ve bütçe hedeflerini tehlikeye attığı belirtilmişti.

26 Mayıs'ta düzenlenen AP seçimlerinde partisi SYRIZA'nın ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin gerisinde kalması üzerine Çipras, erken seçim kararı almıştı. Erken genel seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi planlanıyor.