İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0884
  • EURO
    48,3541
  • ALTIN
    5337.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'da Filistin destekçileri limanı kapattı! İsrailli turistler gemide mahsur kaldı
Güncel

Yunanistan'da Filistin destekçileri limanı kapattı! İsrailli turistler gemide mahsur kaldı

Yunanistan'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericilerin Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nın girişini kapatması sonucu yaklaşık 1000 İsrailli turistin bir gemide mahsur kaldığı bildirildi.

AA4 Kasım 2025 Salı 17:27 - Güncelleme:
Yunanistan'da Filistin destekçileri limanı kapattı! İsrailli turistler gemide mahsur kaldı
ABONE OL

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, "Bu öğleden sonra Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda bir gemide yaklaşık bin İsrailli mahsur kaldı. Filistin yanlısı bir grup gösterici liman çıkışını kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, gemide mahsur kalan İsrailli yolculardan Yossi Manor'un şu sözlerine yer verildi:

"Gemiden indik ve limandan ayrılmak istedik, ancak çıkışı pankartlarla kapatan yaklaşık on Filistin yanlısı gösterici vardı. Girit polisi çaresiz kaldı. Kapıları kapattılar ve polis dışarı çıkmamıza izin vermiyor."

Gazze Şeridi'ne yönelik, ABD destekli İsrail saldırıları, 8 Ekim 2023'te başlamıştı. İki yıldır süren saldırılar sonucu şu ana kadar 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin 664 kişi yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.