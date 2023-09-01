Yunanistan'daki yangın Edirne sınırına dayandı

Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangınlar 16'ncı gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor. Batı Trakya bölgesinde yer alan Dadia Ormanı'ndaki yangın devam ederken, yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden görülebiliyor. Yaklaşık 16 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"SOFULU BELDESİNE DOĞRU YAKLAŞMAKTA"

Yangınlar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Yunanistan'da iki haftadır süren yangınlar güneyden kuzeye doğru ilerleyerek çeşitli noktalarda kendini hissettirdi. Şu anda Kadıdondurma köyümüzün karşısındaki Sofulu beldesine doğru yaklaşmakta. Oradaki insanların Allah yardımcısı olsun. Bu yangının bir an önce Yunanistan hükümeti tarafından söndürülmesini biz de istiyoruz. Çünkü buradaki ormanlar bizlerin de canı ciğeri" dedi.