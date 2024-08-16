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Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk ekip ülkeden ayrıldı: Görevlerini başarıyla tamamladılar

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği hava araçları görevlerini tamamlayarak bakent Atina'dan ayrıldı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Türk ekip ülkeden ayrıldı: Görevlerini başarıyla tamamladılar
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Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Atina'daki görevlerini başarıyla tamamlayan iki uçak ve bir helikopterden oluşan 8 kişilik Orman Genel Müdürlüğü ekibimiz, ülkemizdeki orman yangılarına müdahale etmek için Yunanistan'dan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki "AT-802F" Fireboss amfibik uçak ve bir "T-70" helikopter Atina'ya gönderilmişti.

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