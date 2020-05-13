13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:17

Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destek Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u rahatsız etti. Türkiye hazımsızlığını Yunan televizyonuna verdiği röportajda ortaya koyan Panagiotopoulos, AB'ye provokatif bir teklifte bulundu.

AB'nin Akdeniz'de yürüttüğü “İrini Operasyonu”nun yetersiz olduğunu söyleyen Panagiotopoulos, Türkiye karşısındaki çaresizliğini ileri bir boyuta taşıdı. Yunan Bakan, Türkiye'nin durdurulması için Libya'ya hava operasyonun yapılması için Avrupa Birliği'ne yalvardı.