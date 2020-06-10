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Son dakika... Akdeniz'de Yunanistan'dan provokatif girişim!

Yunanistan'dan Akdeniz'de provokatif girişim! Yunan fırkateyni Türk Kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı.Türk donanması müdahale etti

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:05
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BAE subaylarının Hafter milislerine Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı

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