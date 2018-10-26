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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Yunanistan'dan alacağımız tavsiye bulunmamakta

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda, Yunanistan'dan alacağı bir tavsiye bulunmadığını belirtti.

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Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkaniyeti ve ilgili tüm özel koşulları gözeten temelde hareket etmeyi sürdürecektir. Bu çerçevede, Yunanistan'dan uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırma tekniği bakımından alacağımız bir tavsiye bulunmamaktadır."

Yunanistan yönetimi, tek taraflı olarak kendi Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) kararlaştırdığını açıklayarak, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu iddia etmişti.

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