Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Darp edip ölüme terk ettiler

AA 14 Ocak 2022 Cuma 19:03 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:03

Ege'deki sığınmacıların karşılaştıkları sorunları dile getiren sivil inisiyatif grubu "Aegean Boat Report"un yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ocak'ta 25 sığınmacıyı taşıyan bir teknenin Midilli Adası'na ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıların Midilli'de olduklarına dair fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderdikleri aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde ormanlık alanda saklanan sığınmacıların kıyafetlerinin ıslak olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, sığınmacıların aynı zamanda geceyi yiyecek ve su olmadan geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınmacıların, 10 Ocak'ta Aegean Boat Report'a yeniden ulaşıp polisin kendilerini bulduğunu ve denizin ortasında bir tekneye bıraktıklarına dair bir sesli mesaj gönderdiği vurgulandı.

Daha sonra Türk Sahil Güvenlik birimlerinin 25 kişilik sığınmacı grubun Seferhisar açıklarında bulunduğunu Aegean Boat Report'a ilettiği ifade edilen açıklamada, sığınmacılara ait oldukları belirtilen ses kayıtlarının detaylarına yer verildi.