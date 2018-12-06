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Yunanistan’dan kaçan bir göçmen daha donarak hayatını kaybetti

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan’ın geri gönderdiği öne sürülen bir göçmenin daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede cesedi bulunan göçmenin donarak öldüğü ve cesedi bulunan 4’ncü kaçak göçmen oldu.

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Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırın da çeltik tarlasında bir erkek göçmen cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi.
 
Meriç ilçe jandarma komutanlığı yapılan incelemelerde Yunanistan’ın geri gönderdiği göçmenlerden biri olduğu tahmin edilerek erkek cesedinin donarak öldüğü tespit edildi.
 
Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili Savcılık ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından erkek göçmenin cesedi otopsisi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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