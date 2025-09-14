İSTANBUL 27°C / 19°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  Yunanistan'dan tarihi yalan! Dışişleri: Küstah açıklamaları reddediyoruz
Güncel

Yunanistan'dan tarihi yalan! Dışişleri: Küstah açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

14 Eylül 2025 Pazar 15:23
Yunanistan'dan tarihi yalan! Dışişleri: Küstah açıklamaları reddediyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.

Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

