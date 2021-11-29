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Güncel

Yunanistan'dan tepki çeken karar! Türkiye yakınındaki adalarda bulunacak

Yunanistan, Türkiye yakınındaki adalarda elektrikli tellerle çevrili iki yeni mülteci merkezi açtı. Açılışı yapılan kampların insan hakları grupları tarafından eleştirilen katı mülteci politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Reuters29 Kasım 2021 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:52
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Yunanistan bu kampları Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Kapalı Kontrollü Alanlar"a çevirecek. Elektrikli teller ve güvenlik kameraları da bulunacak olan bu alanların girişinde kimlik ve parmak izi kontrolü yapılacak.

Cumartesi günü Kos ve Leros adalarındaki yeni merkezlerin açılış töreninde konuşan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitara, hamlenin "katı ancak adil göçmen politikamızın temel bir dayanağı" olduğunu söyledi.

Mitara, "2015 yılında başlayan krizi nihayet arkada bırakabildik. Bu krizi ne Yunanistan ne de Avrupa bir daha yaşamak istemiyor" dedi.

Beş yeni merkezden ilki Eylül ayında Samos adasında açılmıştı. Kos ve Leros adalarındaki merkezlerden sonra kalan diğer iki merkezin ise Lesbos ve Chios adalarında gelecek yıl açılması bekleniyor.

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