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Yunanistan'dan Türkiye'ye: Bu güçlerimizi birleştirmemiz için bir fırsat

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye'ye: Bu güçlerimizi birleştirmemiz için bir fırsat
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecinin parçası olan pozitif gündem ve siyasi diyalog görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında "Türkiye-Yunanistan Hackathon 2024-2025" Proje Yarışması'na ilişkin bilgi verildi.

Bozay, bu projenin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında hackathon düzenleme fikrinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret sırasında ortaya çıktığını belirten Bozay, iki ülke arasındaki pozitif gündemin ekonomi, ticaret, çevre ve turizm gibi farklı alanlarda işbirliğini artırmayı hedeflediğini ve bu projenin tüm bu alanları kapsadığını söyledi.

"GÜÇLERİNİZİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT"

Frangoyannis, projeye katılacak yarışmacılara seslenerek, "Bu, güçlerinizi birleştirmek için bir fırsat." dedi.

Bu projenin gençlerin atık yönetimi, afetlerin engellenmesi gibi konularda fikir üretmesine imkan tanıdığını kaydeden Frangoyannis, gençlere hitaben "Bunun bir parçası olma fırsatını kaçırmayın, üreteceklerinizi görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Konstantinos Kiranakis de iki ülkeden katılımcılarla düzenlenecek hackathonun gençleri bir araya getireceğini belirterek, "Bu, sadece bir yarışma değil aynı zamanda iki ülke arasında bağ oluşturmak için de bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Kiranakis, her iki ülkenin de bu etkinliğe ev sahipliği yapacak olmasından büyük heyecan duyduklarını söyledi.

"HEPİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLER YARATMAKLA İLGİLİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü de basın açıklamasına video konferansla katıldı.

Proje kapsamındaki sloganlarının "Sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte" olduğunu vurgulayan Gönüllü, iki ülkenin gençlerinin yaratıcı fikirlerinin parlak bir gelecek için katkıda bulunacağına işaret etti.

Gönüllü, "Bu etkinlik kazanmakla değil dostluklar inşa etmek ve hepimize fayda sağlayacak çözümler yaratmakla ilgili." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN HACKATHON 2024-2025"

Türkiye, Yunanistan ile bugün yaptığı ortak açıklamayla "Türkiye-Yunanistan Hackathon 2024-2025'in" başlatıldığını duyurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eş güdüm halinde Türkiye Teknoloji ve İnovasyon Üssü Bilişim Vadisi ile Atina Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Atina Startup Business Incubator (Th.E.A) tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimin sürdürülebilir kentsel hareketlilik, akıllı mahalleler ve binalar, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım sistemleri, günlük yaşamın iyileştirilmesi için vatandaş odaklı yaklaşımlar, atık yönetimi ile afet önleme ve koruma gibi kilit alanları kapsayan akıllı şehirler temasına odaklanacağı belirtilmişti.

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