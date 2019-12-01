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Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: Ellerimi bıçakla kestiler

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler tedavi edildi.

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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı.

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Vücutlarında darp izleri olan düzensiz göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlattı.

- "TÜRKİYE ÇOK İYİ, MERHAMETLİ, TEŞEKKÜR EDERİM"
 

İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini söyledi.

Yunanistan polisince yakalandığını belirten Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim." dedi.

Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33) eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktığını belirterek, "Yunanistan'a geçiş yaptık. Orada eşime ve bana kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek." ifadelerini kullandı.

Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiğini anlattı.

Yunan polisince yakalandığını dile getiren Mehdi, "İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan'da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı." diye konuştu.

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