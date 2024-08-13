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Yunanistan'dan yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür

Yunanistan, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 15:09 - Güncelleme:
Yunanistan'dan yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Türkiye'nin yangınla mücadele için Yunanistan'a gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bugün, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek.

Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın, en az bir kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yılın en büyük yangını olarak değerlendirilen yangında, 3 hastane, 2 manastır ile çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilmiş, şimdiye kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını bildirilmişti.

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