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Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı

Yunanistan'ın Bayrak Adası'na bıraktığı 34 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

AA06 Mart 2020 Cuma 22:32 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 22:34

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.36'da Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Bayrak Adası üzerinde bir grup sığınmacı olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri iki botla Bayrak Adası'ndaki 28'i Suriye, 5'i Orta Afrika ve biri Somalili olmak üzere 34 sığınmacıyı tahliye ederek kurtardı.

Sığınmacılar ifadelerinde, 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıktıklarını, saat 04.00'te Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunan unsurlarınca toplanarak 3 botla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını söyledi.

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