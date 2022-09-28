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Yunanistan'ın göçmen zulmü! Umuda yolculuk kimsesizler mezarlığında son buldu

Yunanistan2ın topraklarından kopup umuda yolculuk eden binlerce düzensiz göçmene yönelik insanlık dışı eylemleri devam ediyor. Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen botun batması sonucu boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
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Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 13 Eylül'de cenazeleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmenin, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Muğla Şehir Yeni Mezarlığına getirildi. Cenazeler, Menteşe Belediyesi ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

6 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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