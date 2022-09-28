Yunanistan'ın göçmen zulmü! Umuda yolculuk kimsesizler mezarlığında son buldu

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 13 Eylül'de cenazeleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmenin, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Muğla Şehir Yeni Mezarlığına getirildi. Cenazeler, Menteşe Belediyesi ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

6 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.