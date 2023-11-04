İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yunanistan'ın güneyinde rekor sıcaklık

Yunanistan'ın kuzeyinde bugün şiddetli rüzgarlar hakimken ve yılın ilk karı yağarken, Girit Adası'nda Avrupa'nın kasım ayında görülmüş en yüksek sıcaklığı ölçüldü.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Yunanistan'ın güneyinde rekor sıcaklık
ABONE OL

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yaptığı açıklamaya göre, gün boyunca ülkenin farklı noktalarında birbirinden farklı iklim koşulları hakim oldu.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Pindus Dağı'nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, ülkenin kuzeydoğusu ise şiddetli yağış ve rüzgarın etkisi altındaydı.

İpiros ve Tesalya bölgelerinde yoğun yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı.

Batı Trakya'daki İskeçe ilinde hortum çıkarken, Tesalya ve Trakya genelinde ise dolu yağdı.

Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarların hakim olduğu Eğriboz Adası'nda orman yangını çıktı.

Mora Yarımadası ve Girit Adası'nda ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Sıcaklığın 35,1 dereceye ulaştığı Girit'te, bugün Avrupa'da kasım ayında ölçülen en yüksek sıcaklık yaşandı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle oluşan hasarlar için bugün 217 çağrı alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.