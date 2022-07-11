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Yunanistan'ın iade ettiği ilk FETÖ'cü

Sının geçip 'Gülenciyim' diyeni içeri alan Yunanistan, ilk kez geleneğini bozdu. Balıkesir mahrem İmamı Ahmet Doğan'ı yakalayan Yunan polisi, önce soydu sonra botla Türkiye'ye yolladı.

Yeni Şafak11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
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Yüzlerce FETÖ'cü teröriste ev sahipliği yapan Yunanistan, bu kez şaşırttı. Balıkesir mahrem imamlık yapan firari FETÖ'cü Ahmet Doğan'ı yakalayan Yunan güvenlik güçleri, değerli eşyalarını aldıktan sonra Doğan'ı botla Türkiye'ye itti. Edirne'de yakalanan Doğan, "Kızımın düğününe gidiyordum" dedi.

GERİ PAKETLEDİLER

2010-2015 yılları arasında FETÖ'nün Balıkesir öğretmenler imamlığını yapan ve firari Ahmet Doğan, Mayıs ayında Edirne'de yakalanarak tutuklandı. Doğan hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsa Tanalı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Doğan'ın ilginç kaçış hikâyesine yer verildi. İddianameye göre Doğan, 20 Mayıs günü Meriç Nehri'ni geçerek Yunan topraklarına ulaştı. Ancak bu Doğan'ın kurtulmasına yetmedi. Yunan güvenlik güçleri değerli eşyalarını aldıktan sonra botla Türkiye'ye geri itti.

KIZININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Serem Köyü Hudut Karakolu ekiplerince yakalanan Ahmet Doğan ifadesinde KHK ile ihraç olduğu için pasaportu olmadığını, Fransa'da yaşayan kızının düğünü için illegal yollardan Meriç Nehrini geçerek Yunanistan'a gittiğini iddia etti. Doğan, "Paramı alıp beni geri yolladılar" dedi. Yurt dışına kaçış organizasyonu kızının yaptığını iddia eden Doğan, "Kızım, yurt dışına çıkmam konusunda Ali isminde bir şahsın bana yardımcı olacağını söyledi. Üzerinde POLİZAI yazan tişörtle gelen kişiler beni ve başka bir kişiyi de alarak Uzunköprü'ye götürdüler. Bizden bin 500 EURO alan 2 kişi Uzunköprü'de araç değiştirip bizi ticari taksi ile 19 Mayıs gecesi Meriç nehrinin kenarına bıraktılar. Tanımadığım iki kişi bizi botla Yunanistan'a geçirip bıraktı" dedi.

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