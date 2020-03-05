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AB'den insanlık dışı tutum! Atina öldürüyor, Batı seyrediyor!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasının yasal olup olmadığını 'koşulların' belirleyeceğini söyledi.

05 Mart 2020 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:24

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.

Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

Yunanistan sınırındaki durumun çok zor olduğuna işaret eden Mamer, "Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Yunan yetkililer, çok karmaşık ve zor bir durumda." ifadelerini kullandı.

- "SINIRLARDAKİ DURUM, 'GELİYORUM' DİYEN BİR KRİZDİ"

Öte yandan AB yetkililerinin Türkiye ziyaretleri ve İdlib'deki durumla ilgili açıklama yapan Sözcü Peter Stano, "AB'yi baskı altına alan sınırlardaki mevcut durumun kabul edilemez" olduğunu savundu.

Stano, Türkiye ile AB'nin "normal duruma" dönmesi gerektiğini vurgulayarak "Yarın düzenlenecek olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı önem taşıyor. Burada üye ülkelerin uçuşa yasak bölge de dahil tüm önerileri ele alınacak." dedi.

Türkiye ve AB'nin ortak hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Stano, "Temel amacımız, Türkiye bağlamında da sığınmacı kapsamında da sorunlara yol açan Suriye krizine çözüm bulmamız." açıklamasında bulundu.

"Sınırlardaki durum, esasen 'geliyorum' diyen bir krizdi" görüşünü dile getiren Stano, Suriye'deki durumun çok ciddi ve İdlib'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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