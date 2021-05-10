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Yunanistan'ın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye itilmeye çalışılan ve botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37
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MSB'den yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini belirtti. Meriç Nehri'nde kurtarılan göçmenler; 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi." denildi.

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