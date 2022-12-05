Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik, Türk kara sularına geri itilen Menderes açıklarında 13, Çeşme ilçesi açıklarında da 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

MARMARİS AÇIKLARINDA 72 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILMIŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 72 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında farklı zamanlarda bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etmişti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta 35, 2 can salında ise 37 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtarmıştı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.