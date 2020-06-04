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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 85 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:50
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Kuzey Ege Denizi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçen salı günü, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 lastik bot içindeki 85 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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