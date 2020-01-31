Yunanistan'ın 'Oruç Reis' paniği: Erken saatlerde bölgeye geldi

star.com.tr 31.01.2020 14:58 - Güncelleme: 31.01.2020 14:58

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin Akdeniz'de araştırmalar yürüten gemisi Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığı sınırlarına girdiğini ileri sürdü.



Yunan devlet televizyonu ERT de, Yunan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Oruç Reis'in Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği alanda, Girit adasının doğusu ile Meis (Kızılhisar veya Kastellorizo) adasının güneyinde bir noktada bulunduğunu aktardı.

İddiaya göre Oruç Reis bu sabah 06.40'da bölgeye geldi. Bunun üzerine Yunan firkateyni HS HSiforos Fokas, Oruç Reis'in faaliyetlerini izlemek için bölgeye gönderildi.

Ancak geminin kötü hava koşulları nedeniyle rotayı değiştirmek zorunda kaldığının düşünüldüğünü belirtildi.

Haberde Oruç Reis'e askeri bir geminin eşlik etmediği de ifade edildi.

Yunan makamlarının açıklamalarına da yer verilen haberde, 'Yetkili Yunan kaynaklarına göre, Türk araştırma gemisi ORUÇ REİS'in 31 Ocak 2020'nin erken saatlerinde, ilan edilen NAVTEX alanının dışına batı yönünde seyahat ettiği ve Yunan FIR'ının güneydoğu ucunda yer aldığı bilinmektedir. Bölgede olumsuz hava koşulları mevcut ve bu hareket donanma birimleri tarafından izleniyor." ifadelerine yer verildi.

LİBYA MUTABAKATI İLE PLANLARI BOZULDU

Türkiye, Libya'daki meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde Girit'i doğudan çevreleyen bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır bölge anlaşması kapsamındaki alanları bu yıl içinde ruhsatlandırıp arama ve sondaj faaliyetlerine başlayacağını söylemişti.