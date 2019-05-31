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Yunanistan'ın 'Yavuz' paniği: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını sağlamlaştırmaya yönelik ciddi adımlar attığını yazan Yunan basınında, Türkiye'nin Akdeniz'de hidrokarbon çalışmaları için bulunan Barbaros ve Fatih gemilerinin konumlarından söz edilirken, Marmara Denizi'ndeki Yavuz'un da Akdeniz'e inmesiyle bölgede 3 Türk gemisi çalışma yürütüleceğini belirtildi.

  • star.com.tr
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Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin hakları çerçevesinde Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Durumdan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren Yunan basını, söz konusu faaliyetleri ''Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını sağlamlaştırma'' olarak değerlendirdi.
 
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin konuya ilişkin haberinde, ''Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Münhasır ekonomik bölgede, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ise Limassol şehrinin güneyinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 'derin sondaj gemisi' Yavuz da bölgeye getirilirse Akdeniz'deki bu hidrokarbon rezervleri alanında bölgede çalışam yapan 3 Türk gemisi olacak.'' ifadeleriyle duyulan endişe dile getirildi.
 
Gazetenin haberinde, iki ülke arasındaki gerilimin Türk jetlerinin Yunan hava sahasını ihlal etmesi ile başladığı ileri sürüldü. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ''KKTC'de Türklerin hakları ihlal ediliyor'' söylemi ve Trakya'daki Müslümanların etnik kimliği ile ilgili de çeşitli sıkıntıların olduğu belirtildi. 
 
Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin, ''İki tarafın karma komisyonları arasında güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Apostolakis, "Biz bu kanalları açık tutacağız ve en iyi sonucu almak için çabalarımız sürecek." değerledirmesinde bulunmuştu.
 

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