Yunanlılara kafa tutan Türk balıkçı ‘Lundy' batığına daldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan ve 107 yıl önce batan savaş gemileri, yaklaşık 11 ay önce turizme açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile dalış tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale Savaşları'nın batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları, 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK TÜRK BALIKÇILARIN TEKNESİNİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken, Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NE KAFA TUTAN TÜRK BALIKÇI ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN KALMA LUNDY GEMİSİNE DALIŞ YAPTI

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında 31 Ocak tarihinde uluslararası sularda 2 Türk balıkçı ile avlandığı sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek, Yunanlılara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 107 yıl önce batan savaş gemilerinden 27 metre derinlikte bulunan Lundy gemisine daldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan balıkçı İlker Özdemir, yaptığı açıklamada, "Dalış yaptığımız gemi 1908 yılında balina avlama gemisi olarak yapılmış. 1915 yılında İngilizler gemiye el koyuyorlar. Mayın arama gemisi olarak Çanakkale'ye getiriyorlar. Suvla koyu açıklarında 28 metrede topçularımız tarafından batırılıyor. Gemi popülasyon açısından çok verimli bir alanda bulunuyor" dedi.

LUNDY GEMİSİ

1908 yılında İngiltere, Beverley'de üretilmiş olan Lundy gemisi savaştan önce Hull Steam Fishing & Ice şirketine ait balıkçı gemisidir. Smith marka makineye sahip olan gemi 33,6 6,5 metre ölçülerindedir. Çanakkale Savaşı öncesinde sivil amaçlı olarak kullanılmasına rağmen savaşın patlak vermesiyle gemiye el konularak Çanakkale'de mayın tarama görevine verildi. 16 Ağustos 1915 tarihinde cephane yüklerken Türk topçusunun ateşinden kaçmak isteyen "Kalyan" adlı gemiye çarparak yara alarak battı. 27 metre derinlikte bulunan gemi, batmasına neden olan kıç kısmındaki hasar dışında bütüncüllüğünü koruyor.