İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8505
  • EURO
    20,1288
  • ALTIN
    1111.02
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Yunanlılardan AFAD'a övgü

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıkan Yunanistan İskeçe Kurtarma Birimi (EOD), 'Bizi destekleyen herkese ve tabii ki AFAD Türkiye yetkililerine mükemmel misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz' açıklamasını yaptı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Yunanlılardan AFAD'a övgü
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye giden arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Hatay ve Adıyaman bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yunanistan İskeçe Yunan Kurtarma Birimi (EOD), ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a gitti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İskeçe Yunan Kurtarma Birimi, "Bizi destekleyen herkese ve tabii ki AFAD Türkiye yetkililerine mükemmel misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz. Bu zor görevlerinde kendilerine güç ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kara yolu ile İskeçe'ye gitmeden Kapalıçarşı'ya uğrayan Yunan ekip, alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde yürüdü. Esnaf, Yunan arama-kurtarma ekibine lokum ve çiçek hediye etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.