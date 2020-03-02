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Yunanlıların göçmenlerin botlarını batırmaya çalışma anları görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi 14:41 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:43

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. 

Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. 

Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu. Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı. 

Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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