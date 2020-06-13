Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı

IHA 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:15

Ayvacık sahillerinden Midilli adasına geçmeye çalışan 2 lastik bot içerisindeki grup, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itildi. Kaçak göçmenler bu durum sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Ölüme terk edilen farklı ülkelere mensup, Babakale açıklarındaki 46 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı ve Assos Kadırga koyu açıklarında ise 46 kaçak göçmen, lastik botlar içerisinde bulunarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçaklar Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.