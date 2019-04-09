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Yunus ölümleri hakkında Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a MSB'den 'video'lu cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde artan yunus ölümleri hakkında Türkiye'yi suçlayan 'mantık dışı' iddialarına bu video ile yanıt verdi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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