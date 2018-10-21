'Yunus'ların motosikleti ile taksi çarpıştı: 2 polis ve şoför yaralı Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile sürücüsünün geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalıştığı taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı.