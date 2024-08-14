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  • Yurda sokulmaya çalışılan 730 bin kaçak eşya Gümrük Muhafaza ekipleri engeline takıldı
Güncel

Yurda sokulmaya çalışılan 730 bin kaçak eşya Gümrük Muhafaza ekipleri engeline takıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yurda sokulmak istenen yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el koydu.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Yurda sokulmaya çalışılan 730 bin kaçak eşya Gümrük Muhafaza ekipleri engeline takıldı
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Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında riskli olduğu değerlendirilen beyannameleri inceledi.

İncelemede, değeri yüksek ticari eşyaların düşük değerli olarak bildirilip aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Mersin ile İstanbul'daki Ambarlı gümrük limanında gerçekleştirilen detaylı kontrolde, 534 bin 940 güneş gözlüğü, 142 bin 140 optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 gözlük çerçevesi ve 1650 paspas (MOP) ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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