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Yürek burkan anlar! Elinden bir şey gelmedi, gözyaşlarıyla izledi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Evlerinin alevler içerisinde kaldığını gören yaşlı kadın ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

IHA5 Mart 2022 Cumartesi 02:25 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 02:25
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Yangın, Siritiye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı evin çatısı, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İ.T. ve bir alt katında yaşayan anne ile babası komşularının haber vermesi üzerine evi boşalttı. Çıkan yangında İ.T., gözünden hafif bir şekilde yaralanırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken evlerinin alevler içerisinde kaldığını gören yaşlı kadın çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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