Yürek yakan detay! Annesinin kanını ketçap sanıp tadına bakmış

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34

İstanbul Arnavuktöy'de geçen yıl 27 Ağustos'ta yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın kız kardeşi İlknur Gültekin Sabah'a konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Uslu'nun 'kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 10 Temmuz'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada da ise annesi gözleri önünde öldürülen 6 yaşındaki Almira ikinci büyük travmayı yaşadı. Avukatların itirazlarına rağmen mahkeme başkanı küçük kızın tanık olarak dinlenmesini istedi. Almira, hakimin "Korkuyor musun?" sorusuna, "Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada" cevabını verdi. Bunun üzerine küçük kız dışarı çıkarıldı. Duruşma ertelendi. Anlak'ın ailesi ve avukatları, küçük kızın katille aynı duruşma salonuna sokulduğu gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu ve HSK'ya suç duyurusu yaptı.

YA BENİ DE ÖLDÜRÜRSE

Anlak'ın kızkardeşi İlknur Gültekin şunları söyledi:

Bu katil sadece kardeşimi öldürmedi. Yeğinimin de hayatını çaldı. Pedagog eşliğinde küçük çocuğun ifadesi alınması gerekirken, direkt katilin bulunduğu duruşma salonuna getirildi. Biz, 'Gözlerini kapat Almira, bakma ona' dedik ama açmış yine de korkudan bakmış. Bana "Teyze katilin elleri bağlıydı ama ayakları serbestti. Ya beni öldürseydi" diyerek ağlıyor. İkinci büyük travmayı yaşadı. Uyumuyor, sürekli ağlıyor. "Annemi istiyorum" diyor.

Düşünebiliyor musunuz? O bebekleriyle oynarken katil geliyor annesini gözleri önünde öldürüyor. Annesi kanlar içinde yerde, duvarlar kan gölü olmuş. Annesine "Anne uyan" diye sesleniyor. Annesinin üzerindeki kanın ketçap olduğunu sanıyor ve tadına bakıyor. Koşuyor, güvenlikten yardım istiyor ve ambulans geliyor. Bu çocuk nasıl olsun...

Sürekli "Annem gelsin" deyip ağlıyor. Odaya bir kelebek girse "Annem kelebek oldu, geldi" diyor. Mektuplar yazıyor. Annesinin mezarına gitmek istiyor. O mektupları toprağa gömüyor. "Annem uyanınca okur" diyor. Tek istediğim bu katilin en ağır cezayı alması. "Teyze katil serbest kalırsa beni de öldürür" diye ağlıyor. En ağır cezayı alsın ki yüreğimize bir nezbe olsun su serpilsin.