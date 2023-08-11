Yürek yakan detay! Şehit olacağı içine doğmuş

Türkiye, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan 6 kahramanına ağlıyor. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın, 2 hafta önce telefonla görüştüğü kuzenine, "Şehit olacağımı hissediyorum" dediği ve tabutunun başına koymaları için fotoğraf göndereceğini söylediği öğrenildi. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in, kendisiyle aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek'in ise 42 yıl önce Kırklareli'nde yaşanan Pancarköy faciası şehitlerinden olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen 6 yiğidine ağlıyor. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek (26), Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (29), Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (29) ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24) bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın kuzeni, şehit askerin 2 hafta önce kendisine "şehit olacağını hissettiğini" söylediğini anlattı. Fatih Uğur Altınbaş, telefonla görüştüğü amcasının oğlu Adem Altınbaş'a, "Şehit olacağımı hissediyorum" diyerek, tabutunun başına koymaları için fotoğraf göndereceğini söylemiş. Bekar olan şehit asker, 2012 yılında hayatını kaybeden polis babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanına defnedilecek.

AYNI ADLI AMCASI GİBİ

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in, kendisiyle aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek'in de 42 yıl önce Kırklareli'nde yaşanan Pancarköy faciası şehitlerinden olduğu ortaya çıktı. 22 Eylül 1981'de Babaeski'ye bağlı Pancarköy'de istirahatteki askerlerin üzerine, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkan Yıldırım Sonbahar 81 Tatbikatı'nda görevli Nortrhop F-5 tipi akaryakıt yüklü uçak düşmüştü. Trajik kaza sonucu 65 asker yanarak şehit olmuştu.