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  • Yürekleri ağza getiren görüntü! 2 çocuk hurda yüklü kamyonun tepesinde yolculuk yaptı
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Yürekleri ağza getiren görüntü! 2 çocuk hurda yüklü kamyonun tepesinde yolculuk yaptı

İstanbul Üsküdar'da hurda malzeme yüklü bir kamyonun tepesinde yolculuk yapan 2 çocuk kameralara yansıdı. İki çocuğun tehlikeye aldırmadan kamyon üzerinde şakalaştıkları görüldü.Uzun süre, bu şekilde yoluna devam eden kamyon Üsküdar-Şile Otoyolu, Şile istikametinde gözden kayboldu.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 09:46
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Görüntüler, geçen Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar-Şile Otoyolu'nda çekildi. Nuhkuyusu Caddesi'nden çıkarak Şile Otoyolu'na giren hurda malzeme yüklü 54 NF 829 plakalı kamyonunun kasasında yolculuk yapan 2 çocuk kameraya yansıdı. Büyük torbalara doldurularak kamyona yüklenen hurda malzemelerin üzerinde oturan 2 çocuk, tehlikeye aldırmadan bir yandan ellerindeki telefonlarla oynarken, diğer yandan da birbirleri ile şakalaştılar. Uzun süre, bu şekilde yoluna devam eden kamyon Üsküdar-Şile Otoyolu, Şile istikametinde gözden kayboldu.

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