Yürekleri ısıtan görüntü.... Kamyonun üzerine çıktı ipe dolanan Türk ve Azerbaycan bayrakları düzeltti

DHA 03 Aralık 2020 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:58

İlçe merkezi İhsan Şen Bulvarı'ndaki karayolunda iki ağaç arasına asılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının ipe dolandığını gören bir kamyon sürücüsü, aracı durdurdu. Yol ortasında duran kamyonda yolcu olarak bulunan kişi kamyonun kupasının üzerine çıkarak, ipe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarını düzeltti. Kamyon daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anları bayrakları oraya asan Mutlu Aymak cep telefonu ile görüntüledi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Video çektiği sırada bayrakları düzeltenlere teşekkür eden Mutlu Aymak, "Şehir dışındaydım, cenaze için yeni geldim. Bayrağını, devletini seven ağabeylerimiz bayrağımızı yeniden dalgalandırıyorlar. Dolanmıştı, açtılar. Bu da beni çok mutlu etti. İşte devlete, millete, bayrağa hizmet etmek öyle zannedildiği kadar zor değil, bu kadar kolay. Allah razı olsun. Bir millet, iki devlet. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye" dedi.