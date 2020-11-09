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Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cü eski hakimler tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü, (FETÖ) üyeleri 2 eski hakim tutuklandı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:56
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Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve Z.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri geçen hafta ilçe çıkışında bir otomobili durdurmuş, yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandıkları belirlenen eski hakimler Ü.C. ve Z.U. gözaltına alınmıştı.

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