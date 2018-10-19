Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yurt dışına kaçan 419 FETÖ mensubunun iadesi istendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına kaçan, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 419 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesinin istendiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gül, AA muhabirine, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurt dışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını belirten Gül, bu taleplerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini aktardı.

Bakan Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de ABD'den iadesinin istendiğini vurgulayan Bakan Gül, Gülen hakkında bugüne kadar 7 iade talebinde bulunulduğunu bildirdi.

- "Beklentimiz, yargısal sürecin başlatılması"

İade taleplerinin ve delillerin her iki ülke arasındaki anlaşmalara, iade hukukuna uygun olduğunu kaydeden Gül, bu konuda yeni elde edilen delillerin de ABD'ye iletildiğini anlattı.

Adalet Bakanı Gül, "İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığında bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek, iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 19 Ekim 2003

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA